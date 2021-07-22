О чем говорится в соглашении и как на него отреагировали в Украине и за рубежом – в материале 24 канала.

Главное здесь США и Германия договорились по "Северному потоку-2": какими будут гарантии для Украины

Берлин и Вашингтон пообещали Украине гарантии

О достижении договоренностей стало известно 21 июля. США и Германия согласились обеспечить официальному Киеву гарантии после запуска "Северного потока-2". О деталях резонансного соглашения рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Берлин обязался содействовать продлению соглашения о транзите газа через территорию Украины. Действующий договор действителен до 2024 года.

Соглашение планируют продлить минимум на 10 лет.

Германия будет вводить санкции против России , если та будет использовать "газ, как оружие".

, если та будет использовать "газ, как оружие". Украине следует работать над уменьшением зависимости от российского газа.

США и Германия приложили значительные усилия, чтобы помочь диверсифицировать поставки и источники энергии Украины, с конкретными суммами в долларах и евро,

– подчеркнула Нуланд.

Часть американских конгрессменов против подписания соглашения

Отметим, что часть американских конгрессменов выступили против подписания соглашения между США и Германией. В частности, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур заявила, что проект лишь увеличит влияние Владимира Путина на Европу. Конгрессвумен настаивает: за санкции против "Северного потока-2" в Конгрессе голосовали и они являются обязательными, а не выборочными.

Не хотели рисковать отношениями с Германией, – Госдеп

В Госдепе США объяснили мотивацию подписания соглашения с Берлином. Мол, Вашингтон не хотел портить отношения с немецкой стороной. Это подтвердил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Любой разумный человек считал бы, что санкции вряд ли остановят "Северный поток-2". Поэтому, Администрация США решила, что при таких обстоятельствах не стоит рисковать подрывом, существенным осложнением наших двусторонних отношений с нашим ключевым союзником (Германией – 24 канал),

– сказал Прайс.

Стоит прочитать Мы потеряли главного союзника в борьбе за "Северный поток-2", – Бердинских

Что говорит о "Северном потоке-2" Байден? Президент Байден в очередной раз подчеркнул, что остановить российский проект было уже невозможно, ведь он находится на стадии завершения – на 99%. Об этом Президент Байден в очередной раз подчеркнул, что остановить российский проект было уже невозможно, ведь он находится на стадии завершения – на 99%. Об этом глава Белого дома рассказал после подписания соглашения.

МИД Германии объяснил пункт о санкциях

В МИД Германии объяснили положения договора о возможном введении санкций против России. Карательные ограничения будут инициировать, если Россия применит агрессию против Украины. Санкции будут заключаться в ограничении экспорта российского газа.

Реакция Украины на подписание договора

Между тем, украинский МИД направил ноты в Брюссель и Берлин. Кроме того, официальный Киев инициирует консультации с Еврокомиссией. Дмитрий Кулеба настаивает, "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2",

– подчеркнул Кулеба.

Верховная Рада просит США и ЕС остановить запуск проекта

Украинский парламент, несмотря на заключение соглашения, обратился с заявлением к ЕС и США. Народные избранники просят западных партнеров посодействовать остановке запуска трубопровода, ведь этот проект никогда не был экономическим, а исключительно геополитическим.

Больше здесь Верховная Рада просит США и Евросоюз остановить запуск "Северного потока-2"

Солидарен с коллегами по парламенту спикер Дмитрий Разумков. Он обратился с открытым письмом к спикеру Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Глава Верховной Рады настаивает: "Северный поток-2" – это инструмент гибридной войны России.

"Северный поток-2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира. Достройка и введение в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств,

– написал Разумков.

Обратите внимание! Разумков просит конгрессменов не утверждать те соглашения, которые угрожают энергетической безопасности Европы и вредят национальным интересам Украины.

Витренко о договоре по российскому газопроводу

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко выступил с критикой договоренностей между Вашингтоном и Берлином. Он не понимает, как Германия может выступить гарантом транзита газа через Украину.

Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум № 2 для нас не является чем-то привлекательным,

– сказал Витренко.

Стоит внимания Новый пакт Молотова – Риббентропа: почему Украине никто ничего не должен

К теме! В день обнародования соглашения стало известно и о назначении даты визита Владимира Зеленского в США – 30 августа. В Белом доме уверяют, это не связано между собой. Обеспечение визита президента Украины – не является одним из положений договора.

Больше мыслей о соглашении Байдена – Меркель