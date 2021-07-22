Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в самолете президента. Она отметила, что объявление даты визита Зеленского не является частью договора между Вашингтоном и Берлином.

Актуально Кулеба и Ермак поедут в США, чтобы подготовить визит Зеленского

Переговоры по визиту продолжались давно, – Белый дом

Нет, нет. Они не связаны между собой. Мы давно находились в контакте с украинцами относительно планирования этого визита,

– заявила Псаки.

Отметим, что о назначении визита Зеленского на 30 августа стало известно вечером 21 июля. Глава Украины приветствовал этот шаг и надеется на плодотворные результаты встречи.

Интересно! Американские конгрессмены выразили свое разочарование датой встречи. В это время Конгресс будет находиться на каникулах, поэтому принять участие в переговорах с Зеленским политики не смогут.

Что известно о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2"