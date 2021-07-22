Первая встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится 30 августа. В Вашингтон вскоре поедут Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба, чтобы согласовать план переговоров.

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Вскоре руководитель Офиса Президента Украины и глава МИД посетят Вашингтон. Они, как отметили в ОП, "будут вести переговоры о содержательном наполнении визита Зеленского". Простыми словами, обозначат перечень тем, которые Зеленский и Байден должны обсудить.

В Офисе Президента добавили определенные тезисы, о которых собирается поговорить украинская сторона:

противодействие длительной агрессии России против Украины,

ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе,

деоккупация Крыма,

усиление энергетической безопасности Украины и Европы в целом,

военное и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и США.

К тому же собираются обсудить "Северный поток-2", ставший вызовом безопасности для нашей страны и региона.

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