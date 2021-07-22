Об этом рассказала сопредседательница группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур. Она подчеркнула, письмо с просьбой изменить время встречи уже направили главе Белого дома Джо Байдену.

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Поменять дату не так сложно, – конгрессмен

Надеюсь, президент рассмотрит это. Я знаю, что он очень занят – это первый год его администрации. Но поменять дату не так сложно и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом,

– отметила она.

Солидарен с позицией Каптур и сенатор-республиканец Тед Круз. В твиттере он написал, что президент не сможет привлечь к дискуссии членов Конгресса, которые выступают против капитуляции перед "Северным потоком-2".

Обратите внимание! Конгресс США будет находиться на каникулах с 7 августа по 20 сентября.

О дате визита Зеленского стало известно 21 июля

Отметим, что о дате визита Зеленского в США стало известно вечером 21 июля. Соответствующее объявление появилось на сайте Белого дома. Президент Украины приветствовал назначение даты и подчеркнул, что ждет плодотворную и содержательную встречу. Приоритетом станет обсуждение стратегического партнерства двух стран.

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