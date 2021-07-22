Перша зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена відбудеться 30 серпня. У Вашингтон невдовзі поїдуть Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба, аби узгодити план переговорів.

До речі Зеленський відреагував на запрошення Байдена

Кулеба і Єрмак їдуть у США

Незабаром керівник Офісу Президента України та глава МЗС відвідають Вашингтон. Вони, як зазначили в ОП, "вестимуть переговори про змістове наповнення візиту Зеленського". Простими словами, окреслять перелік тем, які Зеленський і Байден мають обговорити.

В Офісі Президента додали певні тези, про які збирається поговорити українська сторона:

  • протидія тривалій агресії Росії проти України,
  • погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі,
  • деокупація Криму,
  • посилення енергетичної безпеки України та Європи загалом,
  • військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та США.

До того ж збираються обговорити "Північний потік-2", що став безпековим викликом для нашої країни та регіону.

Візит Зеленського до США: головне

  • До Вашингтона президент Джо Байден запросив Володимира Зеленського під час телефонної розмови у червні 2021 року.
  • Тоді повідомлялося, що це відбудеться у липні.
  • Згодом українські ЗМІ повідомили: американська сторона запропонувала перенести зустріч на серпень.
  • Зрештою, 22 липня Білий дім оголосив офіційну дату – 30 серпня.
  • Втім, ця дата не підходить американським конгресменам, які у цей час перебуватимуть на канікулах. Політики теж хочуть зустрітися з Зеленським і просять перенести дату.