Перша зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена відбудеться 30 серпня. У Вашингтон невдовзі поїдуть Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба, аби узгодити план переговорів.

До речі Зеленський відреагував на запрошення Байдена

Кулеба і Єрмак їдуть у США

Незабаром керівник Офісу Президента України та глава МЗС відвідають Вашингтон. Вони, як зазначили в ОП, "вестимуть переговори про змістове наповнення візиту Зеленського". Простими словами, окреслять перелік тем, які Зеленський і Байден мають обговорити.

В Офісі Президента додали певні тези, про які збирається поговорити українська сторона:

протидія тривалій агресії Росії проти України,

погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі,

деокупація Криму,

посилення енергетичної безпеки України та Європи загалом,

військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та США.

До того ж збираються обговорити "Північний потік-2", що став безпековим викликом для нашої країни та регіону.

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