Перша зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена відбудеться 30 серпня. У Вашингтон невдовзі поїдуть Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба, аби узгодити план переговорів.
До речі Зеленський відреагував на запрошення Байдена
Кулеба і Єрмак їдуть у США
Незабаром керівник Офісу Президента України та глава МЗС відвідають Вашингтон. Вони, як зазначили в ОП, "вестимуть переговори про змістове наповнення візиту Зеленського". Простими словами, окреслять перелік тем, які Зеленський і Байден мають обговорити.
В Офісі Президента додали певні тези, про які збирається поговорити українська сторона:
- протидія тривалій агресії Росії проти України,
- погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі,
- деокупація Криму,
- посилення енергетичної безпеки України та Європи загалом,
- військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та США.
До того ж збираються обговорити "Північний потік-2", що став безпековим викликом для нашої країни та регіону.
Візит Зеленського до США: головне
- До Вашингтона президент Джо Байден запросив Володимира Зеленського під час телефонної розмови у червні 2021 року.
- Тоді повідомлялося, що це відбудеться у липні.
- Згодом українські ЗМІ повідомили: американська сторона запропонувала перенести зустріч на серпень.
- Зрештою, 22 липня Білий дім оголосив офіційну дату – 30 серпня.
- Втім, ця дата не підходить американським конгресменам, які у цей час перебуватимуть на канікулах. Політики теж хочуть зустрітися з Зеленським і просять перенести дату.