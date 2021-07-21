Під час візиту у Вашингтон Зеленський планує обговорити питання миру на Донбасі та повернення окупованого Криму. Не оминуть президенти також теми енергетики і безпекового виклику.
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Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку України та підтримки реформ,
– наголосив Зеленський.
Візит Зеленського у США: головне
- Володимира Зеленського офіційно запросили до США. Дата візиту – 30 серпня 2021 року.
- У повідомленні Білого дому мовиться, що ця подія "підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму".
- Окрім того, офіційний Вашингтон запевнив: візит свідчитиме про підтримку "зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізацію реформ".