Під час візиту у Вашингтон Зеленський планує обговорити питання миру на Донбасі та повернення окупованого Криму. Не оминуть президенти також теми енергетики і безпекового виклику.

Зауважте США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2": якими будуть гарантії для України

Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку України та підтримки реформ,

– наголосив Зеленський.

Візит Зеленського у США: головне

Володимира Зеленського офіційно запросили до США. Дата візиту – 30 серпня 2021 року.

У повідомленні Білого дому мовиться, що ця подія "підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму".

Окрім того, офіційний Вашингтон запевнив: візит свідчитиме про підтримку "зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізацію реформ".

Зауважте! Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд 21 липня повідомила, що Штати та Німеччина досягли згоди щодо проєкту "Північний потік-2".