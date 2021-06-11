Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо Байден запросив Зеленського в Білий дім

Кулеба зазначив, що наразі тривають перемовини й узгоджуються деталі зустрічі. Однак вже відомо, що це буде офіційний візит президента України до США.

Це буде повноцінний візит, в межах якого буде не лише зустріч з президентом Байденом, але й низка інших заходів,

– розповів очільник українського МЗС.

Він додав, що разом з президентом до Вашингтону вирушить велика делегація, адже порядок денний буде широкий. Глава МЗС України зауважив, що українська сторона вже працює над ключовими елементами програми та домовленостями.

"У президента Зеленського є установка: ми не займаємося політичним туризмом, ми не їздимо просто так. І ми вже працюємо з американською стороною, аби цей візит був максимально результативним", – підкреслив Кулеба.

За його словами, американський лідер показує свою підтримку Україні тим, що вже двічі говорив з Володимиром Зеленським та навіть запросив його до США. Кулеба нагадав, що досі не всі очільники європейських країн мали таку нагоду.

Зверніть увагу! Днями відбулася телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Бесіда є важливою у контексті того, що за тиждень – 16 червня – президент США зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним. Під час бесіди Байден запросив Зеленського відвідати Вашингтон. Серед тем, які планують обговорити президенти, є зокрема Україна та питання Донбасу.