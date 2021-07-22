Про це розповіла речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у літаку президента. Вона зазначила, що оголошення дати візиту Зеленського не є частиною договору між Вашингтоном та Берліном.

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Перемовини щодо візиту тривали давно, – Білий дім

Ні, ні. Вони не пов'язані між собою. Ми давно перебували в контакті з українцями щодо планування цього візиту,

– заявила Псакі.

Зазначимо, що про призначення візиту Зеленського на 30 серпня стало відомо ввечері 21 липня. Глава України привітав цей крок і сподівається на плідні результати зустрічі.

Цікаво! Американські конгресмени висловили своє розчарування датою зустрічі. У цей час Конгрес перебуватиме на канікулах, отож взяти участь у перемовинах з Зеленським політики не зможуть.

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