Об этом заявила журналистка Кристина Бердинских в программе "Что это было?"на 24 канале. По ее словам, скорее всего "Северный поток-2" все-таки заработает, а это для Украины очень плохо.

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Отношения США и Германии были непростыми

Бердинских отметила, что к соглашению Джозефа Байдена и Ангелы Меркель по газопроводу готовились. В этом контексте говорится даже не о выгоде для России, а об отношениях между США и Германией, которые на протяжении последних лет были непростыми с экономической точки зрения.

Однако украинская сторона лишилась важного союзника в вопросе "Северного потока-2". Из-за этого теперь наступила определенная стадия "примирения и принятия".

Если говорим о том, что мы потеряли главного союзника – США в борьбе за "Северный поток-2", то, наверное, можно так сказать,

– заявила журналистка.

Обратите внимание! США и Германия пришли к согласию по "Северному потоку-2". Страны договорились, что Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода.

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