Кремль и некоторые европейские государства добиваются завершения строительства "Северного-потока-2". Об этом заявила конгрессвумен Марси Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США.

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Влияние Путина на Европу может увеличиться

Каптур подчеркнула, что этот проект увеличит влияние президента Владимира Путина на Европу и негативно повлияет на НАТО. Чиновница прокомментировала сообщения в СМИ о предполагаемом соглашении Германии и США по "Северному потоку-2". Она отметила, что соглашение не лишит Россию возможности давить на союзников США.

Конгресс понимает ключевой урок истории: когда Германия и Россия входят в сговор, народам Центральной и Восточной Европы приходится за это платить,

– сказала Каптур.

Политик добавила, что Конгресс уже дважды проголосовал за санкции по трубопроводу "Северный поток-2". По словам конгрессвумен, эти санкции являются обязательными, а не избирательными.

В начале июля Комитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам ассигнования одобрил проект поправки, которая предлагает в 2022 году не освобождать от санкций некоторых лиц, которые причастны к строительству газопровода.

Каптур в очередной раз подчеркнула, что "Северный-поток-2" – это политическое оружие для подрыва энергетической безопасности Европы.

Что этому предшествовало

Ранее СМИ писали, что Германия и США якобы договорились заключить соглашение по "Северному потоку-2".

Кстати, издание "Politico" обнародовало информацию о том, что представители администрации президента Джо Байдена призвали украинских коллег отказаться от критики "Северного потока-2".

Кроме того, солашение якобы тоже просили не критиковать.

В Госдепе информацию опровергли и подчеркнули, что Украина имеет свое право на голос.

Обратите внимание! "Северный поток-2" уже построили на 98%. Кремль планирует достроить его в августе. Несмотря на это, канцлер Германии Ангела Меркель уверяла президента Владимира Зеленского, что Украина сохранит транзит газа.