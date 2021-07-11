Соответствующее заявление сделал глава компании Маттиас Варнинг. Он также пояснил, что усложнили работу угрозы санкций США.
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"Северный поток-2" могут завершить уже в августе
Глава компании Маттиас Варнинг заявил, что строительство "Северного потока-2" завершено на 98%.
Мы предполагаем, что строительные работы будут завершены до конца августа,
– сказал Маттиас Варниг.
Он также пояснил, что угрозы санкций со стороны США значительно усложнили работу "во всех отношениях".
По мнению Маттиаса Варнига, транзит газа через Украину "обязательно станет частью переговоров между канцлером Меркель и президентом США Байденом".
Он отметил, что российский газопровод могут запустить в эксплуатацию в этом году.
Коротко о "Северный поток-2"
- "Северный поток-2" строит Россия, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- Санкции США, введенные в 2019 году против компаний, которые прокладывают газопровод, остановили строительство.
- Через год работы возобновили. США ввели новые санкции против трубопровода.
- СМИ сообщают, что немецкое правительство разработало варианты компенсации Украине, если она потеряет роль транзитера газа. Именно к этому может привести запуск российского газопровода "Северный поток-2".