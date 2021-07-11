Соответствующее заявление сделал глава компании Маттиас Варнинг. Он также пояснил, что усложнили работу угрозы санкций США.

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"Северный поток-2" могут завершить уже в августе

Глава компании Маттиас Варнинг заявил, что строительство "Северного потока-2" завершено на 98%.

Мы предполагаем, что строительные работы будут завершены до конца августа,

– сказал Маттиас Варниг.

Он также пояснил, что угрозы санкций со стороны США значительно усложнили работу "во всех отношениях".

По мнению Маттиаса Варнига, транзит газа через Украину "обязательно станет частью переговоров между канцлером Меркель и президентом США Байденом".

Он отметил, что российский газопровод могут запустить в эксплуатацию в этом году.

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