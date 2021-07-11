Відповідну заяву зробив глава компанії Маттіас Варнінг. Він також пояснив, що ускладнили роботу загрози санкцій США.
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"Північний потік-2" можуть завершити вже в серпні
Глава компанії Маттіас Варнінг заявив, що будівництво "Північного потоку-2" завершене на 98%.
Ми припускаємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня,
– сказав Маттіас Варніг.
Він також пояснив, що загрози санкцій з боку США значно ускладнили роботу "з кожного погляду".
На думку Маттіаса Варніга, транзит газу через Україну "обов'язково стане частиною переговорів між канцлером Меркель і президентом США Байденом".
Він зазначив, що російський газопровід можуть запустити в експлуатацію вже цього року.
Коротко про "Північний потік-2"
- "Північний потік-2" будує Росія, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.
- Санкції США, запровадженні у 2019 році проти компаній, які прокладають газопровід, зупинили будівництво.
- Через рік роботи відновили. США ввели нові санкції проти трубопроводу.
- ЗМІ повідомляють, що німецький уряд розробив варіанти компенсації Україні, якщо вона втратить роль транзитера газу. Саме до цього може призвести запуск російського газопроводу "Північний потік-2".