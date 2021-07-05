Президент України Володимир Зеленський майже з годинним запізненням розпочав форум. Він зазначив, що дуже важливо вести боротьбу з Росією на енергетичному фронті. Адже від цього залежить безпека як України, так і Європи.
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Протидія добудові "Північного потоку-2"
За словами очільника держави, найбільший виклик для України в енергетичній галузі становить добудова та запуск газопроводу "Північний потік-2".
Введення його в експлуатацію – це не про економіку. Це зброя проти України і впевнений, що буде зброя проти всієї Європи у майбутньому. Це пряма безпекова пастка для всіх,
– наголосив Зеленський.
Продовжив тему енергетичних пасток міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що необхідно продовжувати протидіяти завершенню будівництву "Північного потоку-2".
Що таке "Північний потік-2"?Це газопровід Росії, який майже добудували в обхід України до Європи. Будівництво вже зупиняли – у 2019 році. Однак через рік будівництво "Північного потоку-2" вирішили знову запустити.
Втім не розглядають жодних фінансових компенсацій для України, якщо все ж введуть газопровід в дію. Якщо не вдасться виконати план а), то розглядатимуть план б). Зокрема вимагатимуть, щоб для нашої держави була повна безпека і щоб Росія дотримувалась всіх домовленостей.
Російський газопровід – виклик для України
"Північний потік-2", як відзначив Кулеба, створює виклики і загрози для безпеки, а не для економіки. Ця галузь важлива через великі гроші, мовиться про 3 мільярди, які Україна заробляє на транзиті.
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"Але навіть якщо добудувати "Північний потік-2" і зберегти транзит через України (а це цілком можлива опція), то в економічній частині ми гроші заробляємо, але безпекові втрати ніхто не може компенсувати", – додав міністр.
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