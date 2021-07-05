Вступ України до Північноатлантичного альянсу залишається питанням часу та ціни. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на форумі "Україна 30".

До теми Членом НАТО Україна стане раніше, ніж Євросоюзу, – Кулеба

Поки, коли лишаємось без членства в НАТО, повинні оточити себе альянсами з іншими державами. Кулеба вважає, що Україна буде членом НАТО.

Україна розвинула військово-технічну співпрацю

За словами міністра закордонних справ, Україна не має гарантій підтримки та безпеки від інших держав. Тому важко зміцнювати оборону.

"Низка важливих країн світу з політичних причин не продає нам озброєння. Це сувора реальність. На цьому тлі ми розвинули військово-технічне співробітництво з США, Великобританією і Туреччиною. Ніхто не вірив у це, але нам вдалося приєднати Україну до Програми розширених можливостей НАТО", – наголосив Кулеба.

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Що відомо про НАТО та Україну