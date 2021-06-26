Вона зазначила, що наша країна має багато впливових партнерів, які підтримують українські амбіції приєднатися до Альянсу. Однак "це не станеться завтра, оскільки це буде політичне рішення".

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НАТО завжди мав проблеми з країнами, де є війна. Бо одна з переваг НАТО – п'ята стаття Вашингтонського договору. І всі бояться бути з Росією у прямій війні,

– сказала посол Німеччини в Україні.

Потрібно підготувати Україну до вступу в НАТО

Анка Фельдгузен наголосила, що з нашою державою Альянс співпрацює буквально кожного дня. Дипломатка пояснила, чому НАТО взяв до себе країни Балтії, хоча Росія погрожувала не допустити цього.

Це було політичне рішення, маленьке вікно можливостей. Я впевнена, що для України воно також колись відкриється. І треба зараз добре працювати, щоби підготувати Україну до цього моменту,

– додала вона.

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Війна на Донбасі: що відомо

З початку поточної доби, 26 червня окупанти 9 разів порушили режим тиші на Донбасі.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу