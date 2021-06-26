Нещодавно секретар РНБО сказав, що Франція та Німеччина, які у 2008 році відмовили Україні та Грузії у Плані дій щодо членства в НАТО, повинні нести відповідальність за агресію Москви.
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Росія планувала окупацію давно
Анка Фельдгаузен повідомила, що її країна не відчуває себе винною за окупацію Криму в 2014 році. Вона впевнена, що Росія давно мала плани на півострів.
"Держава-агресор побачила, що Україна перебувала у слабкому стані, знайшла можливість діяти та швидко зреагувала", – сказала посол Німеччини в Україні.
Адже було видно, що росіяни давно до цього готувалися. Був би ПДЧ, не було ПДЧ – це теж спекуляції. Але я особисто не думаю, що наявність ПДЧ якось зупинила б росіян,
– додала дипломатка.
Вступ України до НАТО: коротко
- У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.
- Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
- Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.
До теми НАТО не робило нічого для членства України в Альянсі з 2008 року, – Кулеба