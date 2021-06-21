Про це заявив міністра закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, у 2008 році Альянс у Бухаресті "дуже чітко заявив", що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

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Він зауважив, що на вищезгаданому саміті в 2008 році лідери доручили своїм міністрам закордонних справ розглянути питання про надання Україні та Грузії планів дій щодо членства.

З 2008 року, якщо ви запитаєте мене, що було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно: нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення,

– наголосив Кулеба.

Міністр додав, що НАТО має надати список конкретних реформ, на які очікує від України. Водночас підкреслив, що Україна зразка 2008 року та Україна 2014 – це дві різні країни. Ба більше, після агресії з боку Росії офіційний Київ дуже багато зробив у напрямку до Північно-Атлантичного Альянсу.

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