Про це заявив міністра закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, у 2008 році Альянс у Бухаресті "дуже чітко заявив", що Україна та Грузія стануть членами НАТО.
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Він зауважив, що на вищезгаданому саміті в 2008 році лідери доручили своїм міністрам закордонних справ розглянути питання про надання Україні та Грузії планів дій щодо членства.
З 2008 року, якщо ви запитаєте мене, що було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно: нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення,
– наголосив Кулеба.
Міністр додав, що НАТО має надати список конкретних реформ, на які очікує від України. Водночас підкреслив, що Україна зразка 2008 року та Україна 2014 – це дві різні країни. Ба більше, після агресії з боку Росії офіційний Київ дуже багато зробив у напрямку до Північно-Атлантичного Альянсу.
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Україна та НАТО: коротко про головне
- Наразі Україна не є членом НАТО, однак раніше вона отримала статус учасниці Програми розширених можливостей, а 29 травня 2021 року – оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу.
- В Офісі Президента заявили, що наступний етап – надання Плану дій щодо членства. Київ сподівався, що питання надання ПДЧ розглянуть на саміті НАТО, та з'ясувалося, що Україну на нього не запросили.
- Однак лідери країн НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту від 2008 року про намір у майбутньому прийняти до свого складу Україну. Водночас назвали умови – українська сторона повинна зосередитися на реформах.