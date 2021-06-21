Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, в 2008 году Альянс в Бухаресте "очень четко заявил", что Украина и Грузия станут членами НАТО.

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Он отметил, что на вышеупомянутом саммите в 2008 году лидеры поручили своим министрам иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении Украине и Грузии планов действий относительно членства.

С 2008 года, если вы спросите меня, что сделало НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не сделало ни одного шага для выполнения этого решения,

– отметил Кулеба.

Министр добавил, что НАТО должно предоставить список конкретных реформ, которых ожидает от Украины. В то же время подчеркнул, что Украина образца 2008 года и Украина 2014 – это две разные страны. Более того, после агрессии со стороны России официальный Киев очень много сделал по направлению к Североатлантического альянса.

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