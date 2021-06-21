Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, в 2008 году Альянс в Бухаресте "очень четко заявил", что Украина и Грузия станут членами НАТО.
Актуально Украина хочет усилить сотрудничество с НАТО в Черном море
Почему Украина – до сих пор не член НАТО: заявление Кулебы
Он отметил, что на вышеупомянутом саммите в 2008 году лидеры поручили своим министрам иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении Украине и Грузии планов действий относительно членства.
С 2008 года, если вы спросите меня, что сделало НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не сделало ни одного шага для выполнения этого решения,
– отметил Кулеба.
Министр добавил, что НАТО должно предоставить список конкретных реформ, которых ожидает от Украины. В то же время подчеркнул, что Украина образца 2008 года и Украина 2014 – это две разные страны. Более того, после агрессии со стороны России официальный Киев очень много сделал по направлению к Североатлантического альянса.
Обратите внимание Принципы, далекие от диктатуры России: почему Украине нужно вступить в НАТО
Украина и НАТО: коротко о главном
- Сейчас Украина не является членом НАТО, однако ранее она получила статус участника Программы расширенных возможностей, а 29 мая 2021 года – обновленный пакет Целей партнерства Альянса.
- В Офисе Президента заявили, что следующий этап – предоставление Плана действий относительно членства. Киев надеялся, что вопрос предоставления ПДЧ рассмотрят на саммите НАТО, и выяснилось, что Украину на него не пригласили.
- Однако лидеры стран НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита от 2008 года о намерении в будущем принять в свой состав Украину. В то же время назвали условия – украинская сторона должна сосредоточиться на реформах.