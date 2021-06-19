Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Румынии Богдан Ауреску 19 июня обсудили развитие украинско-румынского партнерства во время встречи на полях Анталийского дипломатического форума.

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Предложения от Кулебы

глава украинского зарубежного ведомства инициировал обсуждение дальнейших шагов на пути евроатлантической интеграции Украины;

предложил усилить сотрудничество военно-морских сил стран-членов НАТО и Украины в бассейне Черного моря.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений по

проведению в ближайшее время двусторонних консультаций по вопросам образования и развития пограничной инфраструктуры,

созданию новых возможностей в торговле и инвестициях между Украиной и Румынией.

Справка. 18 июня в турецкой Анталии начался дипломатический форум "Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы". В нем принимает участие украинская делегация во главе с главой МИД Дмитрием Кулебой.

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