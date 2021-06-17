Речь идет о разведывательно-водолазном корабле ALIZE (A 645). Об этом сообщила мониторинговая группа BlackSeaNews и "Института Черноморских стратегических исследований".

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Как пояснил руководитель проекта в "Институте Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко, официально этот корабль классифицируется как Diving support ship, то есть судно водолазной поддержки. Однако фактически его используют, чтобы обеспечивать работу дайверов службы внешней разведки Франции.

По словам специалиста, в открытых источниках указывают разные данные о его характеристиках. В частности, о возможности приема на борт "пассажиров". "Википедия" сообщает о 30, в то же время официальный сайт Минобороны Франции - аж о 231.

Обратите внимание! Клименко напомнил, что именно этот разведывательный корабль Франции уже был в Черном море – сразу после оккупации Крыма, в апреле – марте 2014 года.

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