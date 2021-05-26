Помимо кораблей, к учениям привлекли вертолет Ми-14 морской авиационной бригады. Тренировка PASSEX продолжалась в течение 2 дней.
Кстати Противодействие вражескому десанту: военные тренировались вблизи админграницы с оккупированным Крымом
Как прошла тренировка
- Сначала корабельно-катерная группа отработала маневры в строях и ордерах, организацию противовоздушной обороны, отражение атак и постановку дымовой завесы.
- Особенно уделили внимание повышению взаимосовместимости и слаженности действий экипажей.
- Отработали корабельные учения по передаче грузов, ведению разведки, освещению морской обстановки.
Для чего проводили тренировку
Отметили, что постоянное участие сил украинского флота в учениях PASSEX позволяет совершенствовать мастерство и осваивать опыт стандартов НАТО.
Командующий Военно-Морских Сил ВСУ Алексей Неижпапа подчеркнул, что одним из действенных путей достижения оперативной и технической совместимости с флотами государств-членов Альянса проходит именно через плоскость отработки совместных действий с иностранными кораблями.
Тренировка типа PASSEX – это опыт, для готовности вместе встать на защиту безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе,
– отметил Неижпапа.