Мовиться про розвідувально-водолазний корабель ALIZE (A 645). Про це повідомила моніторингова група BlackSeaNews та "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень".

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Як пояснив керівник проєкту в "Інституті Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко, офіційно цей корабель класифікується як Diving support ship, тобто судно водолазної підтримки. Проте фактично його використовують, аби забезпечувати роботу дайверів служби зовнішньої розвідки Франції.

За словами фахівця, у відкритих джерелах вказують дуже різні дані про його характеристики. Зокрема, про можливість прийому на борт "пасажирів". "Вікіпедія" повідомляє про 30, водночас офіційний сайт Міноборони Франції – аж про 231.

Зверніть увагу! Клименко нагадав, що саме цей розвідувальний корабель Франції вже був у Чорному морі – одразу після окупації Криму, у квітні – березні 2014 року.

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