9 июня оба судна зашли в порт Стамбула и пришвартовались в бухте Золотой Рог, рядом с Босфором. Несколько дней экипажи отдыхали.

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Что известно о судах

Эсминец и фрегат входят в эскадру, которая сопровождает новейшей британский авианосец Queen Elizabeth. 23 мая авианосец вышел в свое первое кругосветное путешествие в сопровождении кораблей:

2 эсминцев – 45-HMS Diamond и HMS Defender,

2 фрегатов – 23-HMS Kent и HMS Richmond,

судов обеспечения – RFA Tidespring и RFA Fort Victoria,

американского ракетного эсминца USS The Sullivans (DDG-68),

нидерландского фрегата HNLMS Evertsen (F805).

Кроме того, авианосец сопровождает атомная субмарина. Ожидается, что корабли примут участие в ежегодных маневрах "Си Бриз".

Реакция России

В России сразу же заявили, что Черноморский флот будет следить за двумя судами, пишет телеграм-канал "РИА Новости".

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