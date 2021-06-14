9 июня оба судна зашли в порт Стамбула и пришвартовались в бухте Золотой Рог, рядом с Босфором. Несколько дней экипажи отдыхали.
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Что известно о судах
Эсминец и фрегат входят в эскадру, которая сопровождает новейшей британский авианосец Queen Elizabeth. 23 мая авианосец вышел в свое первое кругосветное путешествие в сопровождении кораблей:
- 2 эсминцев – 45-HMS Diamond и HMS Defender,
- 2 фрегатов – 23-HMS Kent и HMS Richmond,
- судов обеспечения – RFA Tidespring и RFA Fort Victoria,
- американского ракетного эсминца USS The Sullivans (DDG-68),
- нидерландского фрегата HNLMS Evertsen (F805).
Кроме того, авианосец сопровождает атомная субмарина. Ожидается, что корабли примут участие в ежегодных маневрах "Си Бриз".
Реакция России
В России сразу же заявили, что Черноморский флот будет следить за двумя судами, пишет телеграм-канал "РИА Новости".
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