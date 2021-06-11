В сообщении флота отметили, что военно-морские силы США регулярно работают с союзниками и партнерами НАТО в Черном море.
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Эсминец США приближается к Черному морю
Ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Берк" USS Laboon (DDG 58) направляется к Черному морю,
– отметили во флоте.
В планах участие американского эсминца в проведении операций по морской безопасности в регионе.
Что известно об эсминце USS Laboon
- Его включили в состав ВМС США в 1995 году. Эсминец относится к морской станции Норфолк, штат Вирджиния.
- Он участвовал в различных операциях, в том числе наносил удары крылатыми ракетами "Томагавк" по целям в Ираке (в 1996 году), а также по сирийским военным объектам с Красного моря (в 2018 году).