В сообщении флота отметили, что военно-морские силы США регулярно работают с союзниками и партнерами НАТО в Черном море.

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Эсминец США приближается к Черному морю

Ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Берк" USS Laboon (DDG 58) направляется к Черному морю,

– отметили во флоте.

В планах участие американского эсминца в проведении операций по морской безопасности в регионе.

Что известно об эсминце USS Laboon

Его включили в состав ВМС США в 1995 году. Эсминец относится к морской станции Норфолк, штат Вирджиния.

Он участвовал в различных операциях, в том числе наносил удары крылатыми ракетами "Томагавк" по целям в Ираке (в 1996 году), а также по сирийским военным объектам с Красного моря (в 2018 году).

Обратите внимание! 27 апреля в Черное море зашел американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton. А 10 мая он пришвартовался в порту Одессы.