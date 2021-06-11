У повідомленні флоту наголосили, що Військово-Морські сили США регулярно працюють з союзниками та партнерами НАТО у Чорному морі.

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Есмінець США наближається до Чорного моря

Ракетний ескадрений міноносець США класу "Арлі Берк" USS Laboon (DDG 58) прямує до Чорного моря,

– зазначили у флоті.

У планах участь американського есмінця у проведенні операцій з морської безпеки в регіоні.

Що відомо про есмінець USS Laboon

Його включили до складу ВМС США у 1995 році. Есмінець належить до морської станції Норфолк, що у штаті Вірджинія.

Він брав участь у різних операціях, зокрема завдавав удари крилатими ракетами "Томагавк" по цілях в Іраку (у 1996 році), а також по сирійських військових об'єктах із Червоного моря (у 2018 році).

Зверніть увагу! 27 квітня у Чорне море зайшов американський патрульний катер класу Legend USCGC Hamilton. А 10 травня він пришвартувався у порту Одеси.