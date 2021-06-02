В тренировках приняли участие наземные, воздушные и морские компоненты группировок войск. Подробности сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенных сил ВСУ.

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Какой была легенда маневров

По легенде тренировок, разведка обнаружила корабельно-катерную группу условного противника в нескольких десятках километров от побережья.

"Враг" провел тактическое развертывание и приближался к местам высадки морского десанта, чтобы, в частности, завладеть опорными пунктами военных ВСУ.

Как действовали украинские военные

По сигналу тревоги военнослужащие подняли все необходимые силы и средства. Они быстро определили точные координаты кораблей и катеров, чтобы поразить "противника".

Первый удар условному противнику нанесли экипажи вертолетов, которые последовательно нанесли огневое поражение кораблям "вражеского" десанта,

– рассказал Наев.

Он также объяснил, что это позволило создать благоприятные условия для подразделений десантно-штурмовых войск при поддержке бронетранспортеров.

Так как им удалось занять оборону вдоль береговой полосы. Завершили тактико-специальные учения действия малых бронированных артиллерийских катеров.

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