Испытания провели на одном из общевойсковых полигонов ВСУ. Они состоялись в понедельник, 1 июня. Предыдущие тренировки были 27 мая 2021 года.

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Военные провели испытания САУ "Богдана"

К тренировкам присоединиться пригласили представителя ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения", который производит САУ "Богдана". Он рассказал, что "изюминкой" оружия "Богданы" является ствол калибра 155 миллиметров.

Его изготавливают из украинской стали на отечественном оборудовании. Самоходная артиллерийская установка адаптирована под стрельбу боеприпасом НАТО.

САУ "Богдана" испытали стрельбой: смотрите видео "Военного телевидения Украины"

Что известно об украинском оружии "Богдана"

Украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С22 "Богдана" создали в феврале 2016 года. Заказчиком были Минобороны Украины и Краматорский завод тяжелого станкостроения.

Образец впервые показали 14 июля 2018 года, а уже 24 августа САУ 2С22 "Богдана" стала участником военного парада в честь Дня Независимости Украины.

Это оружие считают одним из важных элементов перевооружения ракетных войск и артиллерии украинской армии на современные образцы.



Технические характеристики самоходной гаубицы "Богдана" / Инфографика АрміяInform