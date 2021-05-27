Однако известно, что с "Богданы" уже осуществили более 50 выстрелов. Более подробную информацию пообещали обнародовать после завершения учений.

Важно ВСУ могут взять на вооружение САУ "Богдана" уже в 2022 году, но все зависит от правительства

Добавим, что это предварительные испытания, которые заключаются в оценке реальных возможностей вооружения и соответствия определенным требованиям.

Испытания новой артиллерийской установки "Богдана" / Фото Defense Express

Характеристики САУ "Богдан"

Украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С22 "Богдана" калибром 155 миллиметров создали в рамках оборонного заказа в феврале 2016 года . Заказчиком выступили Минобороны Украины и Краматорский завод тяжелого станкостроения.

. Заказчиком выступили Минобороны Украины и Краматорский завод тяжелого станкостроения. Впервые украинский манер показали 14 июля 2018 года, а уже 24 августа того же года САУ 2С22 "Богдана" могли увидеть все желающие во время военного парада в честь Дня независимости Украины.

в честь Дня независимости Украины. САУ "Богдана" рассматривается как один из важных элементов перевооружения ракетных войск и артиллерии украинской армии на современные образцы.

На "Богдане" также должна быть установлена ​​цифровая система управления огнем и автомат заряжания, чтобы быть мобильной, быстрой и неуязвимой от обратного огня врага.

Обратите внимание! Сейчас изготовили лишь 1 опытный образец, который прошел ходовые испытания.



Технические характеристики самоходной гаубицы "Богдана" / Инфографика АрмияInform