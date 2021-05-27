Однак відомо, що з "Богдани" вже здійснили понад 50 пострілів. Більше детальну інформацію пообіцяли оприлюднити після завершення навчань.

Важливо ЗСУ можуть взяти на озброєння САУ "Богдана" вже у 2022 році, але все залежить від уряду

Додамо, що це попередні випробування, які полягають в оцінці реальних можливостей озброєння та відповідності визначеним вимогам.

Випробування нової артилерійської установки "Богдана" / Фото Defense Express

Характеристики САУ "Богдан"

Українську самохідну артилерійську установку 2С22 "Богдана" калібром 155 міліметрів створили у межах оборонного замовлення у лютого 2016 року. Замовником виступили Міноборони України та Краматорський завод важкого верстатобудування.

Замовником виступили Міноборони України та Краматорський завод важкого верстатобудування. Вперше український зразок показали 14 липня 2018 року, а вже 24 серпня того ж року САУ 2С22 "Богдану" могли побачити всі охочі під час військового параду на честь Дня незалежності України.

на честь Дня незалежності України. САУ "Богдана" розглядається як один з важливих елементів переозброєння ракетних військ та артилерії української армії на сучасні зразки.

На "Богдані" також має бути встановлена цифрова система управління вогнем та автомат заряджання, аби бути мобільною, швидкою і невразливою від зворотного вогню ворога.

Зверніть увагу! Наразі виготовили лише 1 дослідний зразок, який пройшов ходові випробування.



Технічні характеристики самохідної гаубиці "Богдана" / Інфографіка АрміяInform