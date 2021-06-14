Страны выступили в поддержку права Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс. Об этом члены НАТО говорили на саммите 14 июня.

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Что на саммите НАТО говорили об Украине

Мы подтверждаем решение, одобренное на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса в соответствии с Планом действий по членству. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также других решений, в том числе и то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству,

– говорится в сообщении.

В документе по итогам саммита отметили, что Украина может пользоваться ежегодными национальными программами в пределах NUC. Так, государство будет продвигать реформы, которые будут направлены на евроатлантическую интеграцию.

"Украина должна полностью использовать все инструменты, доступные в рамках NUC, для достижения своей цели по реализации принципов и стандартов НАТО", – отметили государства НАТО.

Они призвали Киев завершить антикоррупционную реформу, реформу децентрализации, Службы безопасности и другие.

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