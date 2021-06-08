Помощь Украине будут обсуждать на саммите Альянса, который состоится 14 июня в Брюсселе. Однако украинскую делегацию туда не пригласили.

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Что известно об июньском саммите НАТО

В штаб-квартире НАТО пояснили, что саммит однодневный и будет проходить за закрытыми дверями. По словам главы общественной лиги "Украина – НАТО" Сергея Джерджа, члены Альянса будут обсуждать свои внутренние вопросы. Также они планируют принять важный документ – Стратегию НАТО-2030.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ рассказал, что на саммите подтвердят политику открытых дверей для Украины. Однако надеяться на предоставление Плана действий по членству этим летом не стоит.

Мы являемся организацией 30 стран, которые принимают решения путем консенсуса. Поэтому для того, чтобы принять решение мы должны прийти к консенсусу, а по этому вопросу согласия пока нет,

– подчеркнул Мирча Джоанэ.



Мирча Джоанэ / Фото НАТО

Кто поддерживает стремление Украины

В евроатлантических стремлениях Украину поддерживают страны Балтии, Польша и Словакия. Они тоже вышли из соцлагеря, но смогли быстрее украинского государства воплотить реформы и преодолеть путь к Альянсу.

В то же время против этого выступают такие серьезные игроки НАТО как Германия и Франция. Обе страны не желают портить отношения с Россией, которая угрожает серьезной реакцией на любые попытки Альянса расшириться на Восток.

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Блокирует евроатлантическую интеграцию Украины и Венгрия, которая имеет претензии из-за собственного видения прав своих граждан в нашей стране. В то же время в Нидерландах сомневаются, что стремление Украины к вступлению в НАТО поддерживает абсолютное большинство украинцев.

Несмотря на это, сейчас украинские дипломаты должны были бы приложить усилия, чтобы преодолеть все стереотипы и сформировать консенсус в Альянсе относительно нашего членства.

Работать нужно всегда со всеми, потому что политическая ситуация и конъюнктура меняется. Сегодня кто-то за, а завтра против и наоборот – сегодня кто-то против, а завтра они изменили позицию,

– подчеркнул глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

Что поможет подготовиться к вступлению в НАТО

Эксперты считают, что не стоит сакрализовать План действий по членству. На Западе постоянные призывы Украины предоставить ПДЧ уже начинают воспринимать как токсичные. Подготовиться к вступлению в Альянс можно и без этого документа.

"Чтобы избежать этой токсичности, дискуссий, которые никуда не ведут, относительно ПДЧ, мы должны были бы искать более креативные ходы, предлагать другие варианты того, как Украине и Грузии подготовиться к вступлению в Альянс", – заявила директор центра New Europe Алена Гетьманчук.



Призывы Украины предоставить ПДЧ воспринимают как токсичные / Фото НАТО

Украине предлагают разработать дорожную карту

В Украине уже начали обсуждать дорожную карту, как альтернативу ПДЧ. Польша вызвалась поддержать эту украинскую инициативу в Альянсе. Президент страны Анджей Дуда пообещал обсудить этот вопрос с союзниками по НАТО на саммите в Брюсселе.

Было бы хорошо, если бы, скажем, украинская сторона выработала определенный пошаговый план достижения стандартов и критериев, где было бы понятно, какие стандарты мы достигнем, в какое время, какими ресурсами. Чтобы это было понятно и нам, и нашим партнерам в НАТО,

– заявил Сергей Джердж.

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Что должна делать украинская власть

Шаги, которые должна сделать Украина, чтобы присоединиться к НАТО, давно известны украинской власти. В частности, необходимо менять закон о нацбезопасности, реформировать оборонную сферу и принять закон о корпоратизации Укроборонпрома. Также нужно создать надлежащие антикоррупционные органы, которые "зацементируют" верховенство права в Украине.

Все эти задачи в свое время за несколько лет успешно выполнили Румыния, Болгария, Венгрия и Польша. Поэтому украинцам это тоже под силу, если, конечно, на это хватит политической воли.