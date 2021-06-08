Допомогу Україні обговорюватимуть на саміті Альянсу, який відбудеться 14 червня у Брюсселі. Однак українську делегацію туди не запросили.

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Що відомо про червневий саміт НАТО

У штаб-квартирі НАТО пояснили, що саміт одноденний і проходитиме за зачиненими дверима. За словами голови громадської ліги "Україна – НАТО" Сергія Джерджа, члени Альянсу обговорюватимуть свої внутрішні питання. Також вони планують прийняти важливий документ – Стратегію НАТО-2030.

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане розповів, що на саміті підтвердять політику відчинених дверей для України. Однак сподіватися на надання Плану дій щодо членства цього літа не варто.

Ми є організацією 30 країн, які приймають рішення шляхом консенсусу. Тому для того, щоб прийняти рішення ми маємо дійти консенсусу, а щодо цього питання згоди поки немає,

– наголосив Мірча Джоане.



Мірча Джоане / Фото НАТО

Хто підтримує прагнення України

У євроатлантичних прагненнях Україну підтримують країни Балтії, Польща та Словаччина. Вони теж вийшли з соцтабору, але змогли швидше за українську державу втілити реформи та подолати шлях до Альянсу.

Водночас проти цього виступають такі серйозні гравці НАТО як Німеччина та Франція. Обидві країни не бажають псувати відносини з Росією, яка погрожує серйозною реакцією на будь-які спроби Альянсу розширитися на Схід.

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Блокує євроатлантичну інтеграцію України й Угорщина, яка має претензії через власне бачення прав своїх громадян в нашій країні. Водночас у Нідерландах сумніваються, що прагнення України до вступу в НАТО підтримує абсолютна більшість українців.

Зважаючи на це, зараз українські дипломати мали б докласти зусиль, аби подолати усі стереотипи та сформувати консенсус в Альянсі щодо нашого членства.

Працювати потрібно завжди зі всіма, тому що політична ситуація й кон'юнктура змінюється. Сьогодні хтось за, а завтра проти й навпаки – сьогодні хтось проти, а завтра вони змінили позицію,

– наголосив голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

Що допоможе підготуватися до вступу в НАТО

Експерти вважають, що не варто сакралізувати План дій щодо членства. На Заході постійні заклики України надати ПДЧ вже починають сприймати як токсичні. Підготуватися до вступу в Альянс можна й без цього документа.

"Щоб уникнути цієї токсичності, дискусій, які нікуди не ведуть, щодо ПДЧ, ми мали б шукати більш креативні ходи, пропонувати інші варіанти того, як Україні та Грузії підготуватись до вступу в Альянс", – заявила директорка центру New Europe Альона Гетьманчук.



Заклики України надати ПДЧ сприймають як токсичні / Фото НАТО

Україні пропонують розробити дорожню карту

В Україні вже почали обговорювати дорожню карту, як альтернативу ПДЧ. Польща зголосилася підтримати цю українську ініціативу в Альянсі. Президент країни Анджей Дуда пообіцяв обговорити це питання з союзниками по НАТО на саміті в Брюсселі.

Було б добре, якби, скажімо, українська сторона виробила певний покроковий план досягнення стандартів і критеріїв, де було б зрозуміло, які стандарти ми досягнемо, у який час, якими ресурсами. Щоб це було зрозуміло і нам, і нашим партнерам в НАТО,

– заявив Сергій Джердж.

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Що має робити українська влада

Кроки, які має зробити Україна, аби приєднатися до НАТО, давно відомі українській владі. Зокрема, необхідно змінювати закон про нацбезпеку, реформувати оборонну сферу й ухвалити закон про корпоратизацію Укроборонпрому. Також потрібно створити належні антикорупційні органи, які "зацементують" верховенство права в Україні.

Всі ці завдання свого часу за кілька років успішно виконала Румунія, Болгарія, Угорщина та Польща. Тож українцям це теж під силу, якщо, звичайно, на це вистачить політичної волі.