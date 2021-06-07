На прийдешньому форумі НАТО щодо України і Грузії буде зроблена спільна заява. Таку думку висловив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час конференції "Демократія у дії", що відбувається у Києві.

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Консенсусу щодо України і Грузії немає

Україна та Грузії прагнуть отримати план дій щодо членства в Альянсі. Щодо цього Мірча Джоане наголосив: на прийдешній зустрічі 15 червня лідери Альянсу не дадуть згоду на це рішення.

НАТО – організація, яка ґрунтується на консенсусі. Щодо цього питання консенсусу поки немає,

– пояснив заступник генсека.

Водночас Мірча Джоане запевнив, що на підсумковій заяві саміту буде підтвердження що Україна та Грузія мають перспективу членства в Альянсі. "Офіційна відповідь – це те, що політика відкритих дверей є незмінною. Наші лідери на саміті підтвердять цю політику", – заявив він.

Важливо! Про те, що ПДЧ для України не нададуть всередині червня на саміті, раніше говорив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він підтвердив, що 14 червня на саміті НАТО Україна не отримає План дій щодо членства в Альянсі.

Не всі підтримували вхід Румунії у НАТО

Мірча Джоане також закликав Україну не розчаровуватися та навів приклад Румунії. Адже у дев'яностих не всі члени НАТО підтримували вступ Румунії. Втім, усе змінилося з часом. Рецепт успіху – тримати курс, не здаватися і проводити реформи.

… був саміт у 90-х, коли ми не отримали запрошення до НАТО, на яке сподівалися. Тоді ми мали велику проблему у комунікації з населенням з цього приводу. Але, як бачите, це змінилося і зараз я говорю з вами як представник НАТО,

– розповів він.

Нагадаємо, що наразі Україна є партнером НАТО, але не членом Альянсу. Наша держава отримала статус учасниці Програми розширених можливостей. Україні 29 травня 2021 року надали оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу. В Офісі Президента заявили, що наступний етап для вступу – надання Плану дій щодо членства.