На прийдешньому форумі НАТО щодо України і Грузії буде зроблена спільна заява. Таку думку висловив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час конференції "Демократія у дії", що відбувається у Києві.
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Консенсусу щодо України і Грузії немає
Україна та Грузії прагнуть отримати план дій щодо членства в Альянсі. Щодо цього Мірча Джоане наголосив: на прийдешній зустрічі 15 червня лідери Альянсу не дадуть згоду на це рішення.
НАТО – організація, яка ґрунтується на консенсусі. Щодо цього питання консенсусу поки немає,
– пояснив заступник генсека.
Водночас Мірча Джоане запевнив, що на підсумковій заяві саміту буде підтвердження що Україна та Грузія мають перспективу членства в Альянсі. "Офіційна відповідь – це те, що політика відкритих дверей є незмінною. Наші лідери на саміті підтвердять цю політику", – заявив він.
Не всі підтримували вхід Румунії у НАТО
Мірча Джоане також закликав Україну не розчаровуватися та навів приклад Румунії. Адже у дев'яностих не всі члени НАТО підтримували вступ Румунії. Втім, усе змінилося з часом. Рецепт успіху – тримати курс, не здаватися і проводити реформи.
… був саміт у 90-х, коли ми не отримали запрошення до НАТО, на яке сподівалися. Тоді ми мали велику проблему у комунікації з населенням з цього приводу. Але, як бачите, це змінилося і зараз я говорю з вами як представник НАТО,
– розповів він.