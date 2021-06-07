На грядущем форуме НАТО по Украине и Грузии будет сделана совместное заявление. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время конференции "Демократия в действии", которая проходит в Киеве.

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Консенсуса по Украине и Грузии нет

Украина и Грузии стремятся получить план действий по членству в Альянсе. Касательно этого Мирча Джоанэ подчеркнул: на грядущий встрече 15 июня лидеры Альянса не дадут согласие на это решение.

НАТО – организация, основанная на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет,

– объяснил заместитель генсека.

В то же время Мирча Джоанэ заверил, что на итоговом заявлении саммита будет подтверждение что у Украины и Грузии есть перспектива членства в Альянсе. "Официальный ответ – это то, что политика открытых дверей неизменна. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику", – заявил он.

Важно! О том, что ПДЧ для Украины не предоставят в середине июня на саммите, ранее говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подтвердил, что 14 июня на саммите НАТО Украина не получит План действий по членству в Альянсе.

Не все поддерживали вход Румынии в НАТО

Мирча Джоанэ также призвал Украину не разочаровываться и привел пример Румынии. Ведь в девяностых не все члены НАТО поддерживали вступление Румынии. Впрочем, все изменилось со временем. Рецепт успеха – держать курс, не сдаваться и проводить реформы.

... был саммит в 90-х, когда мы не получили приглашение в НАТО, на которое надеялись. Тогда у нс были большие проблемы в коммуникации с населением по этому поводу. Но, как видите, это изменилось и сейчас я говорю с вами как представитель НАТО,

– рассказал он.

Напомним, что сейчас Украина является партнером НАТО, но не членом Альянса. Наше государство получило статус участника Программы расширенных возможностей. Украине 29 мая 2021 года предоставили обновленный пакет Целей партнерства Альянса. В Офисе Президента заявили, что следующий этап для поступления – предоставление Плана действий относительно членства.