Владимир Зеленский сказал, что верит в присоединение Украины к НАТО. Однако и отметил, что наша страна должна учиться полагаться на себя.

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"Мы 30 лет слушали обещания"

Журналисты AXIOS спросили у президента Украины, хочет ли Украина в НАТО. И способствует на этом пути Киеву Белый дом.

Я лично верю, что Украина присоединится к НАТО. Мы будем рады быть в НАТО, если там на самом деле хотят видеть нас как члена. Но не надо смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее. Вопрос надо решить немедленно,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

И добавил: "Мы в опасности сейчас, наша независимость на кону, и именно сейчас нам нужна помощь. План действий по членству – вот настоящий сигнал. Это еще не членство, но это реальное видение Украины как части НАТО".

В то же время Зеленский обратил внимание, что "мы ждали и слушали обещания относительно НАТО 30 лет".

А "это свидетельствует и о том, что Украине нужно быть игроком".

"Нужно рассчитывать не только на партнеров, а научиться полагаться на себя".

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Чего Украина хочет от США

Владимир Зеленский прямо заявил, что хочет, чтобы Украина и Соединенные Штаты Америки вышли на новый уровень отношений. А кроме этого:

Иметь прозрачность в отношениях.

Иметь согласие относительно Плана действий по членству в НАТО.

Взаимопонимание касаемо энергетической безопасности Украины.

Поддержку в возвращении оккупированных территорий Украины.

Я хотел бы получить понимание – и это точно не о деньгах. Я хочу, чтобы нас поняли,

– подытожил президент Украины.

Также Зеленский высказался о том, что, по его мнению, надо делать США в отношениях с Россией: "Если вы спросите меня, каков лучший сценарий для США... Надо сделать так, чтобы Россия захотела наладить отношения с США и остальным миром. Это была бы победа мира, как я вижу".