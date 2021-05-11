Найефективнішою системою безпеки, яка відповідає західним та європейським цінностям України, є НАТО. Саме тому наступним етапом, який має пройти українська держава, є отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Україна тривалий час йшла до поглиблення відносин з НАТО. Як він зауважив, отримання ПДЧ є тим етапом, який держава вже готова пройти.

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Які кроки зробила Україна

Заступник керівника ОПУ заявив, що Україна має інтенсивну взаємодію з НАТО та чітко окреслює наступні етапи й цілі, яких має досягати, щоб стати членом Альянсу. Зокрема, у 2020 році держава отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Також Україна вже обмінялася з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пропозиціями щодо того, як використовувати цей статус, й отримала відповідь від нього та інших держав-членів Альянсу.

Наступний наш етап, який має пройти Україна, – це отримання ПДЧ,

– наголосив заступник керівника ОПУ.

За словами Жовкви, і США, і країни-члени НАТО та Євросоюзу чітко розуміють, що Україна є ключовою країною для стабільності всієї Європи. Однак держава не має належних гарантій безпеки.

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Через це Володимир Зеленський почав обговорювати з державами, які є партнерами НАТО, шляхи отримання таких гарантій.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що на саміті НАТО у червні 2021 року навряд чи ухвалять рішення про План дій щодо членства для України. Однак він зауважив, що позитивним моментом є вже те, що держава почала цю дискусію.

Коли Україна може отримати ПДЧ

Колишній заступник генсека НАТО Александер Вершбоу спрогнозував, коли Україна, ймовірно, отримає План дій щодо членства в Альянсі. На його думку, це може відбутися протягом президентського терміну Джозефа Байдена.

Коли Україна досягне верховенства закону, то стане сильнішою. Я впевнений, що такі рішення будуть ухвалені, якщо не протягом 2021 року, то впродовж цього президентського терміну,

– наголосив Вершбоу.

Він зазначив, що Байден зробив пріоритетом відновлення важливості НАТО. Ексзаступник генсека Альянсу також наголосив на готовності президента США захищати міжнародні принципи, встановлені після Другої світової війни.

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