США повністю підтримує Україну в прагненні отримати План дій щодо вступу до альянсу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського американська сторона повністю підтримала отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Ми отримали сьогодні чергове підтвердження щодо повної підтримки можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. США – наш стратегічний партнер і повністю підтримує наш вступ до НАТО,

– сказав Єрмак.

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