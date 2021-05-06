США підтримали надання Україні Плану дій щодо вступу у НАТО, – Єрмак
США повністю підтримує Україну в прагненні отримати План дій щодо вступу до альянсу.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського американська сторона повністю підтримала отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.
Ми отримали сьогодні чергове підтвердження щодо повної підтримки можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. США – наш стратегічний партнер і повністю підтримує наш вступ до НАТО,
– сказав Єрмак.
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