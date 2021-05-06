США поддержали получение Украиной Плана действий по вступлению в НАТО, – Ермак
Прежде чем претендовать на вступление в НАТО, Украина должна получить План действий по вступлению в альянс. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона всячески поддерживает стремление Украины стать членом НАТО.
Источник:Интерфакс-Украина
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что американская сторона полностью поддерживает то, что Украина должна получить План действий относительно членства в НАТО. Более того, США беспрекословно поддерживают вступление Украины в НАТО.
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США поддерживают Украину по вступлению в НАТО
Ермак отметил: США являются стратегическим партнером Украины, поэтому поддерживают вступление нашего государства в альянс. Впрочем, в Североатлантическом альянсе есть много участников, кроме США, поэтому работа по вступлению продолжается.
Мы получили сегодня очередное подтверждение относительно полной поддержки возможного получения Украиной Плана действий по членству в НАТО. США – наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО,
– сказал Ермак.
Участие Зеленского в саммите НАТО
14 июня 2021 года в Брюсселе состоится саммит НАТО. Впрочем, пока нет информации относительно того, примет ли в нем участие Президент Украины Владимир Зеленский. Именно на этом саммите члены НАТО должны обсудить вопрос о предоставлении Украине Плана действий по вступлению в Североатлантический альянс.
На сегодня отсутствуют какие-либо доказательства участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной ПДЧ,
– добавил он.
Как сообщалось ранее, на этом саммите рассмотрят агрессивные действия России, борьбу с COVID-19 и растущую силу влияния Китая.
Путь Украины в НАТО: главное
- В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако, тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.
- 12 июня 2020 года НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей.
- Это дает ряд преимуществ: больше возможностей участвовать в военных учениях НАТО, обмениваться информацией и приобретенным опытом
- Президент Владимир Зеленский 4 апреля поздравил НАТО с годовщиной и напомнил, что ждет План действий по членству.
- Глава государства 16 апреля отметил, что международные партнеры должны перейти к действиям относительно членства Украины в ЕС и НАТО.
- Президент США Джо Байден сказал, что поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.
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