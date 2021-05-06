Прежде чем претендовать на вступление в НАТО, Украина должна получить План действий по вступлению в альянс. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона всячески поддерживает стремление Украины стать членом НАТО.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что американская сторона полностью поддерживает то, что Украина должна получить План действий относительно членства в НАТО. Более того, США беспрекословно поддерживают вступление Украины в НАТО.

К теме Войска на границе, реформы, приглашение Байдена: главные тезисы встречи Зеленского и Блинкена

США поддерживают Украину по вступлению в НАТО

Ермак отметил: США являются стратегическим партнером Украины, поэтому поддерживают вступление нашего государства в альянс. Впрочем, в Североатлантическом альянсе есть много участников, кроме США, поэтому работа по вступлению продолжается.

Мы получили сегодня очередное подтверждение относительно полной поддержки возможного получения Украиной Плана действий по членству в НАТО. США – наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО,

– сказал Ермак.

Участие Зеленского в саммите НАТО

14 июня 2021 года в Брюсселе состоится саммит НАТО. Впрочем, пока нет информации относительно того, примет ли в нем участие Президент Украины Владимир Зеленский. Именно на этом саммите члены НАТО должны обсудить вопрос о предоставлении Украине Плана действий по вступлению в Североатлантический альянс.

На сегодня отсутствуют какие-либо доказательства участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной ПДЧ,

– добавил он.

Как сообщалось ранее, на этом саммите рассмотрят агрессивные действия России, борьбу с COVID-19 и растущую силу влияния Китая.

Путь Украины в НАТО: главное