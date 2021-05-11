Следующий этап, который должна пройти Украина – получение ПДЧ, – Офис Президента
Самой эффективной системой безопасности, которая соответствует западным и европейским ценностям Украины, является НАТО. Именно поэтому следующим этапом, который должно пройти украинское государство, является получение Плана действий по членству в Альянсе.
Источник:Офис Президента
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Украина долгое время шла к углублению отношений с НАТО. Как он заметил, получение ПДЧ является тем этапом, который государство уже готово пройти.
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Какие шаги сделала Украина
Заместитель руководителя ОПУ заявил, что Украина имеет интенсивное взаимодействие с НАТО и четко очерчивает следующие этапы и цели, которые должны достигать, чтобы стать членом Альянса. В частности, в 2020 году государство получило статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Также Украина уже обменялась с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предложениями о том, как использовать этот статус, и получила ответ от него и других государств-членов.
Следующий наш этап, который должна пройти Украина, – это получение ПДЧ,
– отметил заместитель руководителя ОПУ.
По словам Жовквы, и США, и страны-члены НАТО, и Евросоюз четко понимают, что Украина является ключевой страной для стабильности всей Европы. Однако государство не имеет надлежащих гарантий безопасности.
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Поэтому Владимир Зеленский начал обсуждать с государствами, которые являются партнерами НАТО, пути получения таких гарантий.
Когда Украина может получить ПДЧ
Бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу спрогнозировал, когда Украина, вероятно, получит План действий по членству в Альянсе. По его мнению, это может произойти в течение президентского срока Джозефа Байдена.
Когда Украина достигнет верховенства закона, то станет сильнее. Я уверен, что такие решения будут приняты, если не в течение 2021 года, то в течение этого президентского срока,
– отметил Вершбоу.
Он отметил, что Байден сделал приоритетом восстановление важности НАТО. Экс-заместитель генсека Альянса также отметил готовность президента США защищать международные принципы, установленные после Второй мировой войны.
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Вступление Украины в НАТО: что известно
- Украинское государство в 2008 году подало заявку о вступлении в Североатлантический альянс. Однако тогда это стремление зафиксировали только как будущую цель.
- Украина в 2020 году получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями и получила ряд преимуществ.
- Владимир Зеленский 11 мая подписал указ о "Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021".
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что США полностью поддерживают то, что Украина должна получить План действий по членству в НАТО.
- Стоит заметить, что в июне в Брюсселе состоится саммит НАТО. Сейчас Украина пытается получить приглашение на участие.
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