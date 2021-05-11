Самой эффективной системой безопасности, которая соответствует западным и европейским ценностям Украины, является НАТО. Именно поэтому следующим этапом, который должно пройти украинское государство, является получение Плана действий по членству в Альянсе.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Украина долгое время шла к углублению отношений с НАТО. Как он заметил, получение ПДЧ является тем этапом, который государство уже готово пройти.

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Какие шаги сделала Украина

Заместитель руководителя ОПУ заявил, что Украина имеет интенсивное взаимодействие с НАТО и четко очерчивает следующие этапы и цели, которые должны достигать, чтобы стать членом Альянса. В частности, в 2020 году государство получило статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Также Украина уже обменялась с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предложениями о том, как использовать этот статус, и получила ответ от него и других государств-членов.

Следующий наш этап, который должна пройти Украина, – это получение ПДЧ,

– отметил заместитель руководителя ОПУ.

По словам Жовквы, и США, и страны-члены НАТО, и Евросоюз четко понимают, что Украина является ключевой страной для стабильности всей Европы. Однако государство не имеет надлежащих гарантий безопасности.

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Поэтому Владимир Зеленский начал обсуждать с государствами, которые являются партнерами НАТО, пути получения таких гарантий.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите в июне 2021 года вряд ли примут решение о Плане действий относительно членства для Украины. Однако он отметил, что положительным моментом является уже то, что государство начало эту дискуссию.

Когда Украина может получить ПДЧ

Бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу спрогнозировал, когда Украина, вероятно, получит План действий по членству в Альянсе. По его мнению, это может произойти в течение президентского срока Джозефа Байдена.

Когда Украина достигнет верховенства закона, то станет сильнее. Я уверен, что такие решения будут приняты, если не в течение 2021 года, то в течение этого президентского срока,

– отметил Вершбоу.

Он отметил, что Байден сделал приоритетом восстановление важности НАТО. Экс-заместитель генсека Альянса также отметил готовность президента США защищать международные принципы, установленные после Второй мировой войны.

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