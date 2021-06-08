Такое мнение высказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время конференции "Демократия в действии", которая проходит в Киеве.
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НАТО медлит с предоставлением Украине ПДЧ: причина
Стефанишина напомнила, что 13 лет назад Альянс зафиксировал позицию о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. По ее мнению, дальнейшее молчание относительно перспектив этих стран является "самой большой ошибкой союзников".
Если мы говорим о наших партнерах, и я говорю не только о США, а также о Франции, Италии, Германии, никто не хочет раздражать Россию. И мы часто слышим, что когда сменится руководство России, тогда Украина услышит ответ,
– отметила вице-премьер.
Она также рассказала, что со времени Бухарестского саммита в 2008 году прямых шагов для членства Украины и Грузии не было. Однако это не остановило Россию от агрессии в Грузии, оккупации Крымского полуострова и развязывания войны на Донбассе.
Позиция Альянса уже не актуальна
"Нужно понимать реальность. Теперь речь уже не о том, что мы не должны раздражать Россию, а о том, что нашим государствам нужно защищаться от агрессора", – заявила Стефанишина.
По словам вице-премьера, Украина вносит вклад в коллективную оборону и политику безопасности, укрепляя этим южный фланг НАТО. В то же время у Альянса по нему пока нет стратегии вообще, стратегия же Украины заключается в защите своих границ.
"Мы понимаем, что это не решение, которое принимается за одну ночь, что мы в начале очень долгого пути. Но мы говорим о стратегии на 10 лет и странах, которые поддерживают политику открытых дверей и поддерживают Украину и Грузию на этом пути", – убеждена Стефанишина.
Вице-премьер считает, что именно сейчас самое подходящее время для предоставления Украине ПДЧ, в частности из-за того, что действующий президент США хорошо знает об Украине и может быть готов поддержать ее на этом пути.
Перспектива членства Украины в НАТО: кратко
- Сейчас Украина является партнером НАТО, но не членом Альянса. Однако имеет статус участницы программы расширенных возможностей.
- В конце мая 2021 года Украине предоставили обновленный пакет Целей партнерства НАТО.
- В Офисе Президента заявили, что следующий этап для вступления – предоставление Плана действий по членству.
- Однако в самом Альянсе единодушного решения по Украине пока нет.