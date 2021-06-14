Эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал, что Украина может выставить контраргумент, ведь есть много членов НАТО, которые в свое время не отвечали его критериям. Например, Болгария является одним из самых слабых звеньев Альянса в вопросе боеспособности.

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Некоторые страны не хотят портить отношения с Россией

По словам Хары, есть вещи, о которых Украине никогда не скажут. Как он отметил, страны, которые неоднозначно реагируют на вступление государства в НАТО, не хотят напрягать политическую ситуацию, понимая, что они могут мало что сделать, чтобы помочь Украине в случае увеличения российской агрессии.

Те страны, которые скептически относятся к членству, точнее к предоставлению Плана действий по членству в НАТО Украине, не хотят портить отношения с Российской Федерацией,

– заявил эксперт.

Хара также отметил, что мира на европейском континенте не может быть того времени, пока Украина будет оставаться в "серой зоне" безопасности.

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Хара рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО: смотрите видео

Вступление Украины в НАТО: кратко