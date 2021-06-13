Глава Офиса президента напомнил слова Владимира Зеленского о том, что в борьбе с российской агрессией украинцам необходима помощь и поддержка западных союзников.

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Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них,

– сказал глава ОП.

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина имплементировала необходимые стандарты "в большей степени, чем некоторые нынешние члены Альянса". По его словам, наше государство ожидает конкретных и активных действий со стороны НАТО.

Обратите внимание! На саммите НАТО в Брюсселе 14 июня лидеры стран альянса обсудят сотрудничество с Украиной и противодействие России.

Вступление Украины в НАТО: кратко

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.

Глава США Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Альянс. Такое же мнение высказали на комиссии Украина-НАТО.

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