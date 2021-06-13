Глава Офиса президента напомнил слова Владимира Зеленского о том, что в борьбе с российской агрессией украинцам необходима помощь и поддержка западных союзников.

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Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них,
 –  сказал глава ОП.

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина имплементировала необходимые стандарты "в большей степени, чем некоторые нынешние члены Альянса". По его словам, наше государство ожидает конкретных и активных действий со стороны НАТО.

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