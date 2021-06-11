Глава нашего государства проинформировал главу датского правительства о ситуации по безопасности на Донбассе и у границ Украины.
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Он подчеркнул, что сохраняется высокий уровень угрозы, ведь сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения от украинских границ,
– отметили в ОП.
В то же время президент подчеркнул важность сохранения международного давления на Россию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании.
Собеседники также обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий нашего государства на пути к членству в Альянсе и в рамках европейской интеграции.
Владимир Зеленский поблагодарил Данию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. И подтвердил приглашение для участия в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Войска России у границ Украины: что известно
- В конце марта и в апреле Россия под видом учений начала стягивать свои войска к границам Украины.
- Мировые лидеры обращались с призывами уменьшить напряженность. Страна-агрессор заявила об отводе личного состава и техники.
- Однако, в мае главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подчеркнул, что вблизи украинских границ находятся 80 тысяч военных врага.
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