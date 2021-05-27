Также Россия стянула к границам 380 ракетных установок. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.
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Россия отвела лишь небольшую часть своих сил
Россия отвела лишь небольшую часть своих сил, размещенных у границы с Украиной и на временно оккупированных частях ее территории,
– пояснил Цимбалюк.
3 тысячи кадровых военных на Востоке Украины
Кроме того, российские оккупационные войска количеством 35 тысяч находятся на востоке Украины. Среди них 3 тысячи – кадровые российские офицеры. Постпред отметил, что Москва предоставить информацию о своей "необычной" деятельности не хочет, хотя этого и требуют международные правовые нормы.
Пока не будет обеспечена военная прозрачность, планы России остаются неизвестными, и серьезная эскалация может произойти в любое время, когда российская сторона этого захочет,
– сказал Цимбалюк.
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