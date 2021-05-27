Також Росія стягнула до кордонів 380 ракетних установок. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання постійної ради ОБСЄ.

До теми На українському кордоні залишаються десятки тисяч військ Росії, – Столтенберг

Росія відвела лише невелику частину своїх сил

Росія відвела лише невеличку частину своїх сил, розміщених біля кордону з Україною та на тимчасово окупованих частинах її території,

– пояснив Цимбалюк.

3 тисячі кадрових військових – на Сході України

Окрім того, російські окупаційні війська кількістю 35 тисяч перебувають на Сході України. Серед них 3 тисячі – кадрові російські офіцери. Постпред зазначив, що Москва надати інформацію щодо своєї "незвичайної" діяльності не хоче, хоча цього і вимагають міжнародні правові норми.

Поки не буде забезпечена військова прозорість, плани Росії залишаються невідомими, і серйозна ескалація може відбутися в будь-який час, коли російська сторона цього захоче,

– сказав Цимбалюк.