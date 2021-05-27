Про це "РИА Новости" повідомив перший заступник директора ФСБ Росії – керівник Прикордонної служби Володимир Кулішов.

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Керівник Прикордонної служби назвав дії України "недружніми"

Кулішов наголосив, що російські прикордонники забезпечені всім необхідним для охорони держкордону, як в мирний час, так і в час загострення ситуації.

Враховуючи динаміку розвитку обстановки на даному напрямку, а також недружні дії української сторони щодо Росії, нами вживаються адекватні заходи щодо зміцнення і збільшення щільності охорони державного кордону,

– сказав Кулішов.

Також Москва посилює технічне оснащення сил, що перебувають поблизу російсько-українського кордону.

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