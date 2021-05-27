Про це "РИА Новости" повідомив перший заступник директора ФСБ Росії – керівник Прикордонної служби Володимир Кулішов.
Важливо На українському кордоні залишаються десятки тисяч військ Росії, – Столтенберг
Керівник Прикордонної служби назвав дії України "недружніми"
Кулішов наголосив, що російські прикордонники забезпечені всім необхідним для охорони держкордону, як в мирний час, так і в час загострення ситуації.
Враховуючи динаміку розвитку обстановки на даному напрямку, а також недружні дії української сторони щодо Росії, нами вживаються адекватні заходи щодо зміцнення і збільшення щільності охорони державного кордону,
– сказав Кулішов.
Також Москва посилює технічне оснащення сил, що перебувають поблизу російсько-українського кордону.
Що відомо про стягнення військ Росії до кордону України
- У квітні Росія посилено почала стягувати війська до кордону України.
- У Кремлі казали, що таким чином проводять планові навчання.
- За даними української розвідки, жодні навчання на цей час не були заплановані.
- Знизити напруження на кордоні закликали Москву низка світових лідерів.
- Наприкінці квітня міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що Росія відводить війська.
- Проте ще у середині травня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що досі поблизу кордону перебувають 80 тисяч російських військових.