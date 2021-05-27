Об этом "РИА Новости" сообщил первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулешов.

Важно На украинской границе остаются десятки тысяч войск России, – Столтенберг

Руководитель Пограничной службы назвал действия Украины "недружественными"

Кулешов подчеркнул, что российские пограничники обеспечены всем необходимым для охраны госграницы, как в мирное время, так и во время обострения ситуации.

Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении России, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы,

– сказал Кулишов.

Также Москва усиливает техническое оснащение сил, которые находятся вблизи российско-украинской границы.

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