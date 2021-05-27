Об этом "РИА Новости" сообщил первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулешов.
Важно На украинской границе остаются десятки тысяч войск России, – Столтенберг
Руководитель Пограничной службы назвал действия Украины "недружественными"
Кулешов подчеркнул, что российские пограничники обеспечены всем необходимым для охраны госграницы, как в мирное время, так и во время обострения ситуации.
Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении России, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы,
– сказал Кулишов.
Также Москва усиливает техническое оснащение сил, которые находятся вблизи российско-украинской границы.
Что известно о стягивании войск России к границе Украины
- В апреле Россия усиленно начала стягивать войска к границе Украины.
- В Кремле говорили, что таким образом проводят плановые учения.
- По данным украинской разведки, никакие учения на это время не были запланированы.
- Снизить накал на границе призвали Москву ряд мировых лидеров.
- В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия отводит войска.
- Однако еще в середине мая главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подчеркнул, что до сих пор вблизи границы находятся 80 тысяч российских военных.