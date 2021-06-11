Глава нашої держави поінформував очільницю данського уряду про безпекову ситуацію на Донбасі та біля кордонів України.
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Він наголосив, що зберігається високий рівень загрози, адже наразі відбулося відведення лише частини російських військ і важкого озброєння від українських кордонів,
– зазначили в ОП.
Водночас президент наголосив на важливості збереження міжнародного тиску на Росію задля досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні.
Співрозмовники також обговорили практичну взаємодію щодо підтримки зусиль нашої держави на шляху до членства в Альянсі та у межах європейської інтеграції.
Володимир Зеленський подякував Данії за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. І підтвердив запрошення для участі у 30-й річниці Незалежності нашої держави.
Війська Росії біля кордонів України: що відомо
- Наприкінці березня та у квітні Росія під виглядом навчань почала стягувати своїй війська до кордонів України.
- Світові лідери звертались із закликами зменшити напруженість. Країна-агресор заявила про відведення особового складу та техніки.
- Проте, у травні головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що поблизу українських кордонів перебувають 80 тисяч військових ворога.
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