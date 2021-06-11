О планах НАТО активнее взаимодействовать с Украиной в рамках Киевского форума рассказал специальный представитель генерального секретаря альянса Джеймс Аппатурай. Он сделал заявление от имени генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

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НАТО обещает активизировать сотрудничество с Украиной

Двери Альянса остаются открытыми. Партнеры придерживаются решения Бухарестского саммита 2008 года об том, что Украина и Грузия станут членами НАТО,

– отметил Аппатурай.

По его словам, сотрудничество Украины и Альянса активизируется в ближайшие месяцы, все союзники готовы к этому.

Спецпредставитель генсека НАТО также сообщил, что лидеры НАТО "четко заявят об этом принципе на саммите на следующей неделе", одновременно напомнив о необходимости проведения системных реформ для вступления в Альянс.

"Каждый потенциальный член Альянса должен провести широкий комплекс реформ не только в сфере безопасности и обороны, но и верховенства права, государственного управления и экономической стабилизации", – пояснил Аппатурай. И добавил, что это то, чего украинцы всех поколений ждут от лидеров государства.

Украина и НАТО: главное