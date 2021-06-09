Детали от Блинкена

С момента создания Плана действий по членству в НАТО разработали ряд других инструментов. Об этом госсекретарь США заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

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Эти инструменты, по словам Блинкена, предусматривают содействие подготовке стран для присоединения к Альянсу. В частности – ежегодную программу, выгоды из которой получает Украина.

Сам план действий по членству должен быть разработан при полном консенсусе всех стран-членов НАТО. Считаю, что некоторые государства (члены НАТО – 24 канал) сейчас это поддерживают меньше чем другие,

– отметил чиновник.

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