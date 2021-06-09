Детали от Блинкена
С момента создания Плана действий по членству в НАТО разработали ряд других инструментов. Об этом госсекретарь США заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
Интересно Вицепремьерка Стефанишина рассказала, как НАТО объясняет Украины промедление с предоставлением ПДЧ
Эти инструменты, по словам Блинкена, предусматривают содействие подготовке стран для присоединения к Альянсу. В частности – ежегодную программу, выгоды из которой получает Украина.
Сам план действий по членству должен быть разработан при полном консенсусе всех стран-членов НАТО. Считаю, что некоторые государства (члены НАТО – 24 канал) сейчас это поддерживают меньше чем другие,
– отметил чиновник.
Главное об Украине и НАТО
- Украина является партнером НАТО, но не членом.
- Наше государство получило статус участника Программы расширенных возможностей, а 29 мая 2021 Украине предоставили обновленный пакет Целей партнерства Альянса.
- В Офисе Президента заявили, что следующий этап для поступления – предоставление Плана действий относительно членства.
- Киев надеялся, что вопрос предоставления ПДЧ рассмотрят на саммите НАТО, однако впоследствии стало известно, что Украину не пригласили на саммит Альянса.
Рекомендуем Зеленский пообещал Байдену шаги, за которые США помогут Украине вступить в НАТО, – СМИ